Lazio, Zaccagni a LSC: "Chiedo scusa ai tifosi. Non ci sono alibi, ognuno farà..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un epilogo triste per la Lazio che chiude la stagione con una sconfitta, contro il Lecce all'Olimpico, e la mancata qualificazione alle coppe europee. Al termine della sfida persa con i salentini, ai microfoni ufficiali del club ha parlato il capitano biancoceleste, Mattia Zaccagni. Le sue parole: "Abbiamo chiuso in un modo che non volevamo assolutamente, chiediamo scusa ai nostri tifosi che non meritano di certo questo. Cosa è mancato? Gli episodi a favore o no sono alibi che non dobbiamo trovare, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Il campionato è finito, ognuno farà le sue valutazioni”.

“Siamo partiti a inizio stagione molto forte, piano piano con le difficoltà ci siamo sgretolati e abbiamo perso sicurezze anche per inesperienza del gruppo, ma ripeto non dobbiamo trovare alibi e dobbiamo assumerci le nostre difficoltà. Anche partite che abbiamo ripreso all’ultimo è grazie ai tifosi, ci hanno dato solo una mano e siamo mancati noi”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE