Lazio, Zaccagni a LSC: "Soddisfatti per l'atteggiamento. Rigori? L'arbitro..."

La Lazio rialza la testa dopo il ko di Udine e esce dall'Olimpico con un punto frutto del 2-2 contro il Milan di Fonseca. Primo tempo da rivedere per i biancocelesti che invece nella ripresa hanno approcciato al match con determinazione e voglia. Al termine dell agara queste le parole di Mattia Zaccagni ai microfoni di Lazio Style Channel: "Occasione? Non pensavo di essere in fuorigioco, ho pensato di metterla sotto le gambe del portiere ma non sono riuscito a dare forza al tiro. Siamo stati bravi a rimanere in partita, primo tempo sottotono, poi abbiamo fatto un secondo tempo di altissimo livello. Aabbiamo concesso una ripartenza a loro e ci hanno punito. C’è un po’ di rammarico ma anche tanta soddisfazione per l’atteggiamento e per tutto il resto. Nuno Tavares? In allenamento si vedono le qualità dei giocatori. Nuno se esprime le sue qualità può diventare devastante e per noi è fondamentale. Fascia da capitano e nazionale, per me tutto questo è un grande orgoglio ma quello che voglio è dare più gioie possibili alla nostra gente e portare questi nuovi giovani in alto. Rigori? Il regolamento è cambiato l’arbitro mi ha spiegato in campo cosa è successo ma è stato chiaro e obiettivamente gli estremi per il rigore non c’erano. Fuorigioco? Verticalizzando di più c’è più possibilità di finire in fuorigioco, dobbiamo lavorarci di più. Se quattro punti sono giusti in tre partite? C’è rammarico per Udine perché l’atteggiamento non è stato dei migliori ma abbiamo fatto due partite molte positive in casa”.