Lazio | Zaccagni, l'esultanza è (anche) social: "Tornare, segnare, vincere" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È appena tornato e già ha rimesso il proprio nome sul tabellino del match. Non poteva esserci miglior "bentornato" per Mattia Zaccagni, fatto entrare da Baroni nel corso di Lazio - Cagliari. Il capitano si è incaricato del calcio di rigore, concretizzandolo in rete. Ai festeggiamenti in campo hanno fatto seguito quelli sui social. Condiviso uno scatto del match, il numero 10 ha aggiunto: "Tornare, segnare, vincere". Poi la dedica speciale: "Flavio, questa è per te".

TORNA ALLA HOMEPAGE