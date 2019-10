Lazio, Zaccheroni: “Per il Milan avversario scomodo”. E poi su Immobile…

La Lazio affronterà il Milan in occasione della prossima giornata di campionato. L’ex tecnico di rossoneri e biancocelesti Alberto Zaccheroni ai microfoni di calciotoday.it ha parlato di questo match: “Lazio cliente più scomodo ma è altalenante. Viene da due buoni risultati e andrà a San Siro per fare bottino pieno. Secondo me dipende tutto dal Milan. Non ha ancora trovato identità e quindi ci possiamo aspettare di tutto, non è affidabile. La Lazio invece si, ti fa giocare male, ha qualità tra centrocampo e attacco che pochi hanno in Italia. Il Milan deve cambiare approccio alla partita, si vede che non sono sereni, soffrono troppo la pressione”

IMMOBILE - “Quando ero alla Juventus era con noi, Ciro giocava nella primavera. Ogni tanto si allenava con noi, a quel tempo in prima squadra c’era poco spazio, con Trezeguet, Iaquinta e gli altri era difficile potergli trovare spazio. Oggi mi chiedo anche io perché sia sottovalutato, è un giocatore che vedi sulla distanza. Immobile fa tanti gol, è cinico, segna per determinazione e caparbietà. Non ha lo spunto del fuoriclasse, e se lo si confronta con i giocatori di maggiore talento e si sbaglia. Vede la porta come pochi, c’è l’ha naturale. Lavora per la squadra, stilisticamente non è bello da vedere ma nel calcio conta la sostanza, ne ha tanta e fa gol. Ottimo direi”.

LAZIO, IMMOBILE IN PAIDEIA

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALL’HOMEPAGE