PAIDEIA - Lazio, controllo alla mano per Immobile: nessun dubbio per Milano

Il controllo al pollice sinistro, il giorno dopo la doppietta al Torino. Ciro Immobile, intorno alle 9, si è presentato in clinica Paideia per un controllo alla mano, ieri fasciata durante la partita con il Toro. Nel postpartita Simone Inzaghi aveva parlato di una possibile lussazione per l'attaccante biancoceleste. Che stamattina non si è allenato coi compagni nella seduta di scarico: non è comunque in dubbio per Milano, dove continuerà a guidare il reparto offensivo, probabilmente in coppia con Correa.