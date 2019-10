FORMELLO - Lazio, torna Leiva. Prima promozione per il baby Moro

FORMELLO - Subito in campo per l’allenamento di scarico. Riscaldamento per l’intero gruppo, poi rosa divisa in due tra chi ha affrontato il Torino (corsetta defaticante) e chi è rimasto a riposo (lavoro tecnico con il pallone). Due soli assenti: Marusic e Immobile (alle prese con una possibile lussazione al pollice della mano sinistra). Ciro non è comunque in dubbio per Milano. Simone Inzaghi, a partire da domani, avrà due giorni pieni per preparare la trasferta a San Siro. Stamattina, intanto, ha promosso per la prima volta tra i grandi Raul Moro, baby 2002 della Primavera arrivato in estate dal Barcellona. Finora non ha disputato nemmeno una partita ufficiale, è ancora minorenne e sta aspettando il transfer da parte della Fifa. Oggi si è tolto una bella soddisfazione.

VERSO MILANO. Le prove scatteranno domani pomeriggio (seduta prevista alle 15.30). Le rotazioni proseguiranno contro il Milan: Correa, salvo sorprese, si riprenderà il posto in attacco al posto di Caicedo. Lazzari tornerà sulla fascia destra, in regia ci sarà Leiva, regolarmente aggregato dopo gli acciacchi di Firenze. Il rebus maggiore riguarda il reparto arretrato: Patric e Radu hanno affiancato Acerbi nelle ultime due uscite (Fiorentina e Torino), ma stavolta potrebbero essere scalzati da Luiz Felipe e Bastos.