Lazio, Zappalà: "Esordio di Guerrieri una soddisfazione. E su Strakosha..."

La Lazio continua ad allenarsi ad Auronzo in vista della nuova stagione. Anche per i portieri c'è un gran lavoro da fare, e ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto il preparatore degli estremi difensori biancocelesti Gianluca Zappalà: "Questi primi giorni di ritiro stanno andando molto bene sotto ogni punto di vista, stiamo lavorando con qualità. Il lavoro dei portieri va bene, stiamo lavorando sul dominio della palla con i piedi e la loro presenza in area perché il ruolo dei portieri è cambiato nel corso del tempo, anche con nuove regole".

I SINGOLI - "Strakosha fisicamente sta bene, ora stiamo facendo un lavoro per portarlo al livello degli altri. Adamonis è migliorato rispetto allo scorso anno, è andato in prestito a giocare. In questo tempo però non ha svolto i nostri allenamenti. Alleno da otto anni Guerrieri, dagli Allievi alla prima squadra: è stata una grande soddisfazione vederlo esordire in Serie A. Un portiere per esprimere le proprie qualità deve giocare, poi può fare le sue scelte migliori. La chiusura della stagione con la vittoria della Coppa Italia è stata importante, ci ha permesso di approdare alla fase a gironi dell'Europa League".

