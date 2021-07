Lazio, Zenga: "Sarri? L'ho studiato per una settimana, ma dopo 8 minuti..."

Walter Zenga, ex portiere e oggi allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel corso della trasmissione "Calciomercato - L'Originale". Tra i vari discorsi affrontati ha parlato anche del nuovo allenatore della Lazio, Maurizio Sarri. Il neo mister biancoceleste gioca in un modo imprevedibile e fa rendere al meglio gli esterni offensivi. Queste le sue dichiarazioni: "Quando allenavo il Crotone, prima della partita contro il Napoli di Sarri, abbiamo lavorato tutta la settimana su un allenamento specifico, ovvero le contromosse per arginare il movimento di Lorenzo Insigne che rientrava e la metteva sul secondo palo per assecondare l'inserimento dello spagnolo Josè Callejon. Risultato? Non lo prendi Insigne. Abbiamo preso gol dopo 8 minuti!".