Lazio - Zenit, Inzaghi: "Siamo stati bravi, Immobile è importantissimo per noi"

La Lazio vince contro lo Zenit e continua a dimostrarsi grande tra le grandi. Il merito è sicuramente in larga parte di Simone Inzaghi, capace di costruire un'armatura solida ai suoi ragazzi. Il mister, al termine della gara, è intervenuto ai microfoni di Mediaset: "Era quello che avevo chiesto alla vigilia, sapevamo l'importanza di questa gara. Abbiamo fatto molto molto bene, potevamo segnare di più ma non dimentichiamoci che giocavamo contro lo Zenit, testa di serie numero uno del girone. Siamo stati bravi a farla sembrare una partita semplice. Loro sono una squadra tecnica, con ottimi giocatori di valore, non fanno mai giocate banali, avevamo sofferto in Russia, ma stasera abbiamo fatto una grande partita, preparata molto bene. I ragazzi sono stati bravissimi".

IMMOBILE - "Ciro sappiamo cosa rappresenta per noi, è stato bravissimo. Dopo due settimane di stop è tornato con un giorno e mezzo di allenamento a Crotone, con quel campo e si è ripresentato stasera con una prestazione maiuscola. E' importantissimo per noi".

DIFFICOLTA' SUPERATE - "Lo avevo detto ai ragazzi, questa era una grandissima occasione. Stiamo recuperando giocatori, stiamo meglio dopo la sosta e pensare come avevamo giocato a Bruges e a San Pietroburgo, una volta in 13 e una volta in 14, siamo stati bravissimi a pareggiare in entrambe le situazioni, ma oggi doveva arrivare la vittoria e siamo stati bravi".

Il tecnico biancoceleste ha parlato poi anche alla radio ufficiale: "Ottima partita, i ragazzi sono stati bravi, siamo in una buona posizione per la qualificazione, manca un punto e speriamo di andarcelo a prendere a Dortmund la prossima volta. Sappiamo quale sia stato il nostro percorso in questi anni, gli ottavi di finale mancano da tantissimo tempo e speriamo di conquistare questo traguardo il prima possibile. L'avversario stasera non era banale, parliamo di giocatori di grandissimo spessore soprattutto davanti dove hanno giocatori fortissimi, ma anche i nostri hanno fatto benissimo e devo fargli i complimenti".

IMMOBILE E PAROLO - "Sono eccezionali, questo gruppo mi sta dando grandissime emozioni, mettono in campo sempre tutto. Ciro e Marco sono stati bravissimi ma i complimenti vanno rivolti a tutti i giocatori che hanno centrato una vittoria importantissima".

DORTMUND - "Sarà un match impegnativo che cercheremo di affrontare nel migliore dei modi ma prima abbiamo un'altra partita difficilissima con l'Udinese e dobbiamo recuperare al meglio".

Inzaghi ha parlato anche a Sky: "Abbiamo fatto un’ottima gara, affrontavamo lo Zenit che è testa di serie e da tanti anni fa la Champions. Siamo stat bravi a far sembrare semplice una gara che non lo era. Siamo andati al di là di ogni più rosea attesa, avevo chiesto ai ragazzi di dar seguito con una bella vittoria. Mancano ancora Milinkovic, Escalante, Strakosha e Lulic, stiamo recuperando giocatori ed oggi era improntate fare bottino pieno. Seconda e terza partita di Champions eravamo in emergenza, ora siamo più completi dell’anno scorso. Due anni fa comunque abbiamo fatto i quarti di Europa League, l’anno scorso siamo usciti male col Siviglia, quest’anno stiamo facendo un ottimo percorso ma prima di festeggiare manca ancora quel punto perché il Bruges non si arrenderà. Questa squadra in questi quattro anni ha sempre avuto voglia di giocare bene a calcio, anche oggi così come a Crotone ha giocato bene. Sul loro lancio potevamo scivolar meglio prima, però Dzyuba è bravo, l’avevamo preparata per evitarlo. Oggi avremmo potuto fare più gol, vanno analizzati gli errori anche se ce ne sono pochi. Pensavo che il Dortmund potesse vincere, ma visto che me la devo giocare in casa loro speravo in un altro risultato".