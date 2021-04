Lazzari, il primo gol all'Olimpico con un'esultanza speciale: Manuel presto papà!

Manuel Lazzari ha siglato contro lo Spezia il suo primo gol all'Olimpico. Per l'ex Spal si tratta di una rete importante: dopo aver portato in vantaggio i suoi, ha esultato mettendosi la palla sotto la maglia. Un gesto simbolico per comunicare pubblicamente che presto in famiglia arriverà un bimbo o una bimba. Manuel e la compagna Diletta sono fidanzati da tempo. La nascita di un figlio sarà il coronamento di una già splendida storia d'amore.

Verona, brutte notizie per Juric: un titolare salterà la sfida contro la Lazio

Lazio - Spezia, Ricci all'intervallo: "Per me è un derby, voglio vincere"

TORNA ALLA HOMEPAGE