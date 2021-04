Verona, brutte notizie per Juric: un titolare salterà la sfida contro la Lazio

Dopo appena sei minuti dal fischio d'inizio di Cagliari - Verona, Lovato ha ricevuto l'ammonizione per una trattenuta. Il difensore era diffidato, e dunque dovrà scontare un turno di squalificazione nella prossima giornata di Serie A. In quell'occasione, la squadra di Juric dovrà vedersela proprio contro la Lazio al 'Bentegodi': il tecnico non potrà dunque averlo tra i calciatori disponibili.

