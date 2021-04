Lazio, il ricordo di Guerini: video commemorativo e minuto di silenzio - FT

La scomparsa di Daniel Guerini ha sconvolto tutto l'ambiente Lazio ed era doveroso oggi ricordare il giovane ragazzo della Primavera. Per il consueto riscaldamento prima del match contro lo Spezia, la prima squadra biancoceleste è scesa in campo con una maglia speciale in suo ricordo. "Ciao Guero" recita la t-shirt bianca, con una foto del classe 2002 al centro. Anche sulla tribuna la stessa scritta in ricordo del giovane ragazzo. Prima del fischio d'inizio sui teleschermi dell'Olimpico la società ha proiettato un video commemorativo per il giovane ragazzo scomparso, con in sottofondo la canzone "Domani ci passa" di Ludwig che ha cantato anche al funerale. Lazio e Spezia si preparano ora ad entrare in campo e ad osservare il minuto di raccoglimento.