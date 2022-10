Lecce, Strefezza: "Lazio? Fui scartato da Inzaghi per un motivo"

Fonte: Dazn

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Protagonista dello speciale Dazn "1vs1", Gabriel Strefezza, fantasista e uomo chiave del Lecce, ha ripercorso alcune tappe della sua carriera. In particolare, il brasiliano ha parlato delle sue prime esperienze in Italia, compresa quella con la Primavera della Lazio, e dei suoi problemi con l'altezza. Queste le sue parole: "Per la prima volta quando arrivai in Italia feci un test con il Palermo e poi una settimana con la Primavera della Lazio, c’era Simone Inzaghi e feci la prova come terzino destro. Andò bene, parlai con il direttore, ma Inzaghi diceva che ero troppo basso nonostante le mie qualità. Fui scartato. Se sono stato male? No, ero sereno, tanti calciatori bassi sono fenomeni. Le parole di Inzaghi non mi cambiarono e feci il mio percorso. Vedevo Mertens, Insigne, Messi…mi davano spinta. Tornai in Brasile e poco dopo mi chiamò Vagnati per fare il contratto con la SPAL. Firmai e iniziai il mio percorso in Italia”.