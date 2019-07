Lega Serie A, lunedì 29 luglio nuova Assemblea: l'ordine del giorno

La Lega Serie A riprenderà i lavori lunedì prossimo. Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale: "L'Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A, sospesa il giorno lunedì 8 Luglio 2019, riprenderà i propri lavori lunedì 29 luglio 2019 alle ore 14.30, presso la sede della Lega, via Ippolito Rosellini 4, Milano, per proseguire la discussione dei punti già all'ordine del giorno comunicato il 1° luglio 2019, successivamente integrato l'11 luglio 2019, che per comodità riportiamo di seguito:

1) Verifica poteri

2) Comunicazioni del presidente

3) Approvazione del budget 2019/2020

4) Proposta di MediaPro su diritti AV ss 2021-22 e seguenti; delibere conseguenti

5) Calendario competizioni 2019-2020

6) IMG: aggiornamento negoziazioni

7) Accordo collettivo LNPA-AIC: proroga al 30-6-2020

8) Varie ed eventuali

9) Fatturazione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi della stagione sportiva 2019-2020".

