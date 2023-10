Libertadores: il Boca Juniors in finale con la Fluminense

Fonte: ANSA

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Gaetano Mocciaro

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Il Boca Juniors si è qualificato per la finale di Copa Libertadores eliminando il Palmeiras e il 4 novembre prossimo affronterà un'altra squadra brasiliana, la Fluminense, per cercare di vincere il torneo per la settima volta. Dopo lo 0-0 dell'andata a Buenos Aires, la partita si è decisa ai rigori dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 e dal dischetto hanno avuto la meglio gli argentini per 4-2. Uno dei protagonisti del match all'Allianz Parque di San Paolo è stato l'uruguaiano Edinson Cavani: autore del primo gol al 23' del primo tempo, poi pareggiato dal suo connazionale Joaquin Piquerez a metà ripresa, l'ex attaccante del Napoli ha fallito il primo dei penalty. L'errore è stato compensato dal portiere della nazionale argentina Romero, che è riuscito a parare due dei quattro tiri dei brasiliani, assicurando così il successo al Boca. La squadra argentina ha giocato quasi mezz'ora della ripresa in inferiorità numerica a causa dell'espulsione per doppia ammonizione del difensore Rojo, peraltro graziato a inizio ripresa quando l'arbitro gli ha evitato il rosso dopo una pericolosa entrata su un avversario, colpito in faccia dai suoi tacchetti. In finale, al Maracana di Rio de Janeiro, Rojo tiferà quindi dalla tribuna la sua squadra a caccia del settimo trofeo, mentre i rivali della Fluminense sognano di conquistare in casa il primo titolo in Coppa Libertadores. (ANSA).