LIVE - Lazio, Inzaghi: "Grande prova di maturità, non poniamoci limiti"

E adesso sono sei. Le vittorie consecutive della Lazio in questo campionato: Inzaghi ha eguagliato il proprio record. Adesso c'è una settimana per preparare il match di sabato contro la Juventus. Al termine del match il tecnico biancoceleste è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il successo contro l'Udinese.

"Siamo in un ottimo momento, giochiamo bene e vinciamo. Dobbiamo continuare così sapendo che il campionato è pieno di insidie. Sabato avremo una grande gara contro la Juventus, ci vogliamo preparare al meglio. Oggi prova di maturità".

Non pone limiti alla sua Lazio?

"Non dobbiamo guardarci indietro, ma sempre avanti. Il nostro obiettivo è di migliorarci sempre, cercando di confermare questa classifica. Sappiamo che le altre squadre torneranno, il campionato è difficile e lungo. Devo elogiare questi ragazzi, che stanno facendo grandissime partite dall'inizio dell'anno. Non solo nelle ultime 6 gare, dall'esordio a Genova che questa squadra gioca così".

La Lazio sta dimostrando di essere forte anche in difesa...

"Sono stati bravi, l'Udinese ha giocatori di qualità. Abbiamo lavorato molto bene, la squadra si è compattata alternando pressing alto a quello basso. Sono molto soddisfatto per questa prestazione matura".

