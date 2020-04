Livorno, Spinelli: "Ripresa campionato? Lotito la smetta di rompere i cog***ni"

Aldo Spinelli va all'attacco: contro chi vuole riprendere la stagione sportiva, e quindi contro Claudio Lotito. Il presidente del Livorno (ultimissimo in Serie B e prossimo alla cessione) non ha intenzione di far tornare in campo la propria squadra prima di settembre. E se la prende con il patron della Lazio. Ecco le sue parole ai microfoni di PrimoCanale: "Il calcio è retto dagli imprenditori. Purtroppo gli stabilimenti sono fermi perché molti lavoratori hanno contratto il coronavirus. Lo stesso vale per il calcio, non si potrà riprendere tra due o tre settimane anche perché mancano i tamponi a chi ne ha veramente bisogno. Lotito deve smetterla di rompere i coglioni con la ripresa a tutti i costi". Poi conclude: "La Serie B spero riparta a 22 squadre con le tre promosse dalla C, senza retrocessioni, e le prime due promosse in Serie A che sarà anch'essa a 22. Dobbiamo pensare ai ricorsi che potrebbero travolgere il mondo del calcio. Il Livorno? L’ho venduto da settimane a un imprenditore olandese che è bloccato a casa sua dal coronavirus. Non ho ancora ricevuto le fideiussioni ma è una persona credibile: l’accordo tra gentiluomini vale più di ogni carta".

