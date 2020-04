Leiva e Lulic, due grandi ritorni per lo sprint finale: le loro condizioni

Leiva e Lulic, due grandi ritorni. Simone Inzaghi si informa periodicamente sulle loro condizioni. È ancora presto per fare delle previsioni su quando torneranno, ma faranno sicuramente parte della squadra che tenterà fino alla fine di vincere il titolo. Indubbiamente, la previsione sul momento in cui torneranno a essere disponibili s’intreccia con la ripartenza del campionato. Ipotizzando il via alla fine di maggio o all’inizio di giugno, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è possibile che entrambi siano disponibili dopo le prime tre-quattro partite. Più si allungherebbe il periodo di lockdown calcistico, meno sarebbero le gare da affrontare senza di loro. Anticipare i tempi con gare da giocare ogni 72 ore comporterebbe pericoli.

LEIVA - Leiva, operato lo scopo 4 aprile in artroscopia, necessita di uno stop di 30-40 giorni. Domani saranno trascorse due settimane dall’intervento. Il brasiliano, come testimoniano le storie pubblicate su Instagram, sta svolgendo la prima fase della riabilitazione a casa. La fase successiva sarà svolta a Formello, quando inizierebbe il maxi-ritiro. Entro fine maggio potrebbe essere pronto, ma rientrerà quando i medici daranno l’ok. Importante evitare ricadute, per poter restare in campo fino all’ultima giornata.

LULIC - Diversa la situazione di capitan Lulic, ora in Svizzera ma pronto a tornare nella Capitale alla fine della prossima settimana. Appena rientrerà sarà sottoposto al tampone e agli accertamenti definiti nel protocollo Figc. Dopo la doppia operazione, e un mese d’inferno, l’incubo sembra essere finito. Anche lui sta lavorando a casa, e ha aumentato i carichi di lavoro, per la prima volta. Proseguirà la riabilitazione in quel di Formello. Inzaghi vuole averlo a tutti i costi, ma la parola d’ordine è, ancora una volta, cautela.

