Mauri: "Venti giorni per ritrovare la condizione. Ripresa? Ho qualche dubbio..."

Intervenuto durante lo speciale Tg de Lalaziosiamonoi.it, l'ex calciatore della Lazio Stefano Mauri, ha spiegato, prima di tutto, il modo in cui sta vivendo questo periodo di quarantena: "Questo periodo di quarantena non è per niente facile. Cerco di occupare la giornata in modi differenti. Passo un po’ di tempo a pulire casa, mi diletto in cucina, cerco di sperimentare nuove ricette. Ogni tanto cerco di allenarmi, ho uno spazio a casa, faccio delle lezioni online".

REBUS CONDIZIONE ATLETICA - "Solitamente un calciatore, quando ci sono questi periodi, si allena una o due volte al giorno per un’ora un’ora e mezza, a seconda delle possibilità. Ci sono quelli che hanno in casa qualche attrezzo e possono fare un lavoro aerobico anche in casa e altri che si arrangiano come possono. Non è semplice, perché non è come allenarsi in un campo sportivo. Si può fare solo una sorta di mantenimento. Se si dovesse riprendere a lavorare in campo, saranno necessari quindici-venti giorni per riprendere una condizione discreta".

RIPRESA DEL CAMPIONATO - "Sono molto dubbioso. Si tornerà a fare gli allenamenti, ma questo non vuol dire che si riprenderà per forza a giocare. Ci sono tante incognite. Tutte le società non sono nelle stesse condizioni. C’è chi ha un centro sportivo attrezzato e può creare una sorta di campana di vetro. Ci sono altri che questa possibilità non ce l’hanno, e sarebbe complicato per loro limitare gli spostamenti e la possibilità di nuove infezioni. Ho qualche dubbio anche sui trasferimenti. Questi spostamenti aumentano la possibilità di contagio. Spero si termini il campionato, ma credo sarà davvero complicato".

UNA LAZIO DA CHAMPIONS - "La Lazio ha raggiunto la zona Champions meritatamente. Sicuramente il ds Tare e la società saranno già al lavoro per rafforzare la squadra per l’anno prossimo. Servirà un esterno sinistro come alternativa a Lulic. Jony non ha le stesse caratteristiche di Lulic. Poi anche un difensore, che possa alternarsi ad Acerbi o Radu. A centrocampo è già stato acquistato Escalante, e poi vedremo se ci sarà il rinnovo di Parolo. Qualcosina davanti dovrà essere fatto. Anche quest’anno quando è mancato qualcuno tra Immobile, Correa e Caicedo, in panchina non c’erano alternative. Ovviamente Luis Alberto e Milinkovic possono spostarsi in avanti. Bisognerà vedere cosa succederà in uscita. Qualche offerta arriverà, Lotito dovrà essere bravo a resistere alle avance della società".

