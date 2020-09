LLSV ep. 9 - Lorenzo, la Lazio e una stagione da Champions: "Squadra carica, Auronzo il posto giusto"

LLSV - "Quest'anno possiamo far bene". "Qualche acquisto non guasterebbe". "Se vogliamo far bene in Champions, servono innesti importanti". "Certo che è proprio un bel gruppo". Questi sono solo alcuni dei commenti dei tifosi arrivati allo 'Zandegiacomo' di Auronzo di Cadore per seguire la preparazione pre-campionato della squadra di Simone Inzaghi. Effettivamente, è proprio in ritiro che si esprimono le prime sensazioni, che si ascoltano i consigli dell'allenatore, che si dà un'occhiata agli esercizi dei calciatori o agli schemi che si provano. Anche Lorenzo, tifoso biancoceleste per la prima volta nel Paese delle Tre Cime di Lavaredo, si è seduto insieme alla sua compagna sulla tribuna del centro sportivo. Anche lui, come i tanti biancocelesti arrivati in Veneto, ha seguito le sessioni d'allenamento giornaliere della squadra e anche lui, al pari degli altri sostenitori, si è fatto una prima idea: "Auronzo è meravigliosa, il posto giusto per ricaricare le batterie in vista della prossima stagione. I ragazzi sembrano carichi e il mister eccezionale". La sua vacanza, originariamente, non comprendeva la tappa in ritiro. La coppia aveva optato per il Trentino e, in particolare, per la zona attorno a Braies. Una volta arrivati, però, i due non hanno rinunciato a qualche ora di "immersione biancoceleste", soprattutto al termine di una stagione in cui i tifosi hanno dovuto abbandonare il proprio posto all'Olimpico. Tante sfide attendono la compagine capitolina. In campionato, ma anche in Champions League, dove la Lazio è tornata dopo anni di digiuno. Le prime impressioni, inclusa quella di Lorenzo, lasciano ben sperare.

Ricordatevi che "La Lazio Siete Voi speciale ritiro" è la serie che ogni giorno racconterà una storia che vede voi sostenitori delle aquile assoluti protagonisti. Per finire sul nostro sito basta raccontare la vostra esperienza ad Auronzo in un messaggio alla nostra pagina Instagram. Le migliori saranno pubblicate sul nostro sito e sui nostri social. In alternativa basterà fermare i nostri inviati allo Zandegiacomo. Il ritiro è pronto a partire e, covid permettendo, i protagonisti sarete ancora voi.

AIC, Calcagno: "Tutti più preparati per la stagione. Nessun allarmismo, situazione gestibile"

Serie A, Luis Alberto sul podio per occasioni create dal 2018/2019

TORNA ALLA HOMEPAGE