Lombardi: “Mia volontà è tornare alla Salernitana. Sulla sfida con la Lazio…”

All’Arechi va in scena il derby campano tra Salernitana e Napoli. Sugli spalti anche l’esterno di proprietà della Lazio Cristiano Lombardi, che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TuttoSalernitana.com: "Avevo il weekend libero, ho aspettato che la stagione entrasse nel clou e sono venuto a trovare i miei ex compagni di squadra, sono stato anche al campo di allenamento, è un ambiente che mi manca". Su Lazio - Salernitana del prossimo turno: "Sì, sarò allo stadio anche per quella partita per salutare i miei ex compagni, sono stato benissimo a Salerno, ho ricevuto tanto affetto, vediamo cosa succederà". Sul prossimo calciomercato di gennaio: "La mia volontà la conoscono tutti, vorrei essere alla Salernitana a titolo definitivo, dobbiamo aspettare che tutto faccia il suo corso, nel frattempo lavoriamo sodo e aspettiamo gennaio". La chiusura sullo stadio: "Tanta roba, non vedevo l'Arechi così da tempo, una grande gioia".