Lucarelli: "Lazio, con Immobile il salto di qualità. I giocatori turchi hanno paura..."

Ancora pochi giorni e la Serie A riaprirà i battenti dopo la pausa per le Nazionali: dalla sfida scudetto alla lotta per la Champions League, passando per la lotta salvezza e lo scettro di capocannoniere. E a proposito di bomber, l'ex giocatore e capitano del Livorno, Cristiano Lucarelli - intervenuto ai microfoni di TMW radio - ha detto la sua sugli attaccanti della Serie A, incensando Immobile e soffermandosi in secondo piano a commentare ciò che sta accadendo in Turchia: "Degli attaccanti del campionato il più funzionale è Dzeko, riesce a fare gol ma è importante anche nella costruzione del gioco della squadra. Lukaku lo si potrà apprezzare quando starà meglio fisicamente. Immobile invece è uno che fa fare il salto di qualità alla squadra segnando: il meglio lo dà attaccando gli spazi e finalizzando".

CASO TURCHIA - "Sono favorevole a spostare la finale di Champions (attualmente prevista a Istanbul, ndr). Il gesto dei giocatori? È solo un gesto di paura. Uva? Lui dice che la FIFA non è l'ONU, ma deve pensare all'ordine pubblico e alla sicurezza di chi andrà a vedere quella finale".

