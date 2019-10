Luis Alberto carica la Spagna: "Pronti per la Svezia!" - FOTO

Luis Alberto ha ottenuto la convocazione con la sua Spagna, dopo le belle prestazioni offerte con la maglia della Lazio. Nella partita contro la Norvegia, terminata per 1 a 1, è rimasto in panchina per 90 minuti. Spera però di trovare più spazio domani, quando le furie rosse se la vedranno con la Svezia. Una partita che potrebbe determinare la qualificazione matematica della Spagna ad Euro 2020. Il centrocampista della Lazio non vede l’ora di vivere le emozioni della gara, e su Instagram ha postato la foto della sua Nazionale schierata: “Squadra vincente! Siamo pronti per domani”.

