Luis Alberto, che assist per Zaccagni! All'Olimpico c'è la moglie: "Ed è arrivata la magia" - FOTO

La Lazio vince contro il Genoa grazie ai gol di Pedro, Acerbi e Zaccagni. Sull'ultima rete, tuttavia, c'è lo zampino di Luis Alberto, autore di un assist d'alto livello per l'ex fantasista del Verona. A festeggiare e a far i complimenti allo spagnolo per la giocata, oltre ai compagni, anche la moglie. La donna, presente all'Olimpico, ha scattato una foto, per poi condividerla su Instagram e aggiungere: "Ed è arrivata la magia". Gli occhi di Patricia sono tutti per il suo Luis.

