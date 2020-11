Luis Alberto, dopo le scuse le parole della moglie Patricia: "Sempre forza Lazio" - FT

Ieri lo sfogo, oggi le scuse. Sono bastate 24 ore a Luis Alberto per rendersi conto che forse la polemica era andata oltre e che soprattutto in questo momento storico l'importante è mantenere compatto il gruppo evitando "uscite" che possano solo danneggiare la squadra. Per questo Il Mago ha fatto una diretta in cui chiedeva scusa per le sue parole e per il suo comportamento. A rafforzare ancora di più il gesto sono arrivate anche le parole della moglie Patricia che su Instagram scrive: "Sempre forza Lazio!".

