Luis Alberto, incidente in auto per la moglie: "Per fortuna stiamo bene" - FOTO

Disavventura per la moglie di Luis Alberto mentre si recava allo stadio Olimpico per assistere alla partita tra Lazio e Inter. La spagnola ha raccontato ai propri follower di Instagram di aver avuto un incidente con la macchina, condividendo i danni subiti dall'automobile. Per fortuna, oltre al grande spavento e alla brutta botta subita dalla macchina, sia Patricia che coloro che erano con lei non sono rimasti feriti. La dolce metà del Mago ha aggiunto: "Ieri quando stavamo andando a vedere la partita ho ricevuto il primo colpo da quando ho la patente. E mi hanno lasciato la macchina così. Per fortuna stiamo tutti bene".

