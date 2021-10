Lazio da rimonta, ecco i punti recuperati dopo lo svantaggio

La Lazio di Maurizio Sarri si conferma una squadra da rimonta. La squadra biancoceleste, nelle otto giornate disputate, è andata in svantaggio ben sette volte riuscendo a recuperare e/o ribaltare il risultato in cinque circostanze. In totale i punti guadagnati dalle aquile sa situazione di svantaggio sono 11. Dopo i sei iniziali contro Empoli e Spezia, entrambe andate avanti per prime, sono arrivati i due punti contro Cagliari e Torino. Curioso il match contro i sardi capaci, dopo l'iniziale svantaggio, di ribaltare il match riacciuffato dalla gemma di Cataldi nel finale. Gli ultimi tre punti sono arrivati ieri all'Olimpico contro l'Inter in un match vinto con cuore e testa contro gli ex Inzaghi, Correa e de Vrij. Con il successo, la Lazio scavalca proprio i nerazzurri in questa speciale classifica. Brozovic e compagni, infatti, erano in vetta alla graduatoria con dieci punti guadagnati da situazione di svantaggio. I capitolini hanno operato il sorpasso. Rimanendo sempre in casa biancoceleste, l'unica gara dove la squadra di Sarri non è andata sotto è stata il derby contro la Roma vinta per 3-2.