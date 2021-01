Luis Alberto, la dedica della moglie: "La magia la metti sempre tu" - VIDEO

Il primo gol siglato da Luis Alberto nella stracittadina di ieri era tutto per la moglie Patricia. Lo spagnolo, messa la palla in rete, si è rivolto alla telecamera lanciato baci e formando un cuore con le mani. Puntuale è arrivata la risposta della compagna di vita del 'Mago', che ha pubblicato il video su Instagram, per poi aggiungere: "Se tu sei felice, tutti siamo felici insieme a te. Ti amo infinitamente vita mia. La magia la metti sempre tu".

Lazio - Roma, lo sfottò del marito della sindaca Raggi: "Salutiamo i cuginetti" - FOTO

Derby, la Lazio attacca e poi gestisce: come cambia il possesso palla dopo il gol di Immobile

TORNA ALLA HOMEPAGE