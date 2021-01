Lazio - Roma, lo sfottò del marito della sindaca Raggi: "Salutiamo i cuginetti" - FOTO

Lo sfottò nei confronti dei tifosi della Roma, che si sono dovuti arrendere di fronte a una Lazio in grande spolvero nel derby della Capitale, è arrivato anche da Andrea Severini, marito della sindaca Virginia Raggi. L'uomo ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae insieme al figlio con il numero tre in primo piano, per poi aggiungere: "Salutiamo i cuginetti". Infine l'immancabile riferimento alle parole di Ruggiero Rizzitelli di qualche giorno fa: "Una piccola squadra, è vero".

