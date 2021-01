Derby, è una Lazio instancabile! I biancocelesti surclassano la Roma anche nella corsa

Nel corso del derby della Capitale è andato in scena un vero e proprio dominio biancoceleste. La Lazio ha surclassato gli avversari praticamente su tutti i fronti. Il secco 3-0 subito dalla Roma è solamente il risultato finale di una sfida che ha visto la squadra di Inzaghi sempre col pallino del gioco. E le statistiche hanno confermato la supremazia biancoceleste. L'ultima, in ordine di tempo, riguarda i chilometri percorsi dai giocatori in campo. Come riporta Lazio Page, la Lazio ha corso 119.073 km, quasi sei in più rispetto ai rivali (113.115), alla velocità media di 7.2 km/h, 0.5 in più rispetto alla Roma. Solamente l'Atalanta nel match contro il Parma e l'Inter nella sfida col Sassuolo hanno corso di più nell'attuale stagione di Serie A.

La Lazio ha corso 119.073 km in #LazioRoma, quasi 6 in più rispetto alla Roma (113.115), alla velocità media di 7.2 km/h, 0.5 in più rispetto alla Roma (6.7). Solo l’Atalanta (120.647) in Atalanta-Parma e l’Inter (120.124) in Sassuolo-Inter hanno corso di più nella Serie A 20/21 — Lazio Page (@laziopage) January 16, 2021

