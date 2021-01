Lazio, Armini e l'esultanza di squadra: "Ah, le amichevoli del venerdì" - FOTO

Non accennano a terminare i festeggiamenti social dei giocatori della Lazio per la vittoria nel derby della Capitale. L'ultimo, in ordine di tempo, è il post pubblicato da Nicolò Armini su Instagram. Il difensore ex Primavera ha condiviso con i propri followers alcuni scatti dell'esultanza di squadra al triplice fischio, per poi prendere in prestito le parole di Rizzitelli e aggiungere: "Ah, le amichevoli del venerdì sera".

