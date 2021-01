Lazio - Roma, Immobile sempre più King Ciro: aggancio a Sivori

LAZIO-ROMA - E sono 12 reti in Serie A, 17 compresa la Champions League in 20 partite stagionali: Ciro Immobile anche quest'anno è la solita macchina da gol. Da inizio novembre 2020, il bomber di Inzaghi ha segnato 10 gol in campionato (come Lewandowski e Messi): solo Cristiano Ronaldo ha fatto meglio nei top 5 campionati europei (12 centri). Inoltre, con il timbro nel derby, Immobile ha segnato la sua 147ª marcatura in Serie A, raggiungendo Omar Sivori al 28º posto nella classifica all-time per reti nel massimo campionato a girone unico. King.

Lazio, Immobile in gol anche sui social: "Roma è biancoceleste" - FOTO

Lazio - Roma, Immobile: "Partita pazzesca. Abbiamo dato una svolta al nostro campionato"

Torna alla home page