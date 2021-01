Lazio - Roma, Immobile: "Partita pazzesca. Abbiamo dato una svolta al nostro campionato"

Al termine della sfida contro la Roma, vinta dalla Lazio per 3-0, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il bomber biancoceleste Ciro Immobile. L'attaccante ha esordito con una battuta: "Stavo pensando che se Lazzari si fosse messo davanti a quella palla, buttavo dentro la porta pure lui (ride ndr)". Poi sulla gara: "Partita pazzesca, eccezionale, giocata ai massimi livelli. Dobbiamo essere soddisfatti, i nostri tifosi saranno orgogliosi di noi. Questo è stato un derby atipico, viverlo senza tifosi è davvero strano, ma la carica che ci hanno dato fuori Formello è stata molto importante per noi. Abbiamo dato il meglio in campo per renderli fieri di noi. Era importante anche per la classifica e abbiamo dato una risposta da grande squadra. Motivazioni forti? Si, ognuno di noi festeggerà in famiglia. Sono felice per l'impegno e l'applicazione che abbiamo messo in campo. Abbiamo messo la Roma sotto scacco, nonostante vivesse un momento importante. Quest'anno abbiamo perso qualche punto approcciando male alcune partite che sulla carta erano semplici. Dovevamo dare una svolta a questo campionato e lo abbiamo fatto in queste tre gare. Non ci bastava più l'ottavo di finale di Champions. Questo derby ci darà una forza in più. Questa partita ti dà emozioni forti e bisogna rimanere sereni perchè l'ansia ti toglie energie. I miei compagni mi hanno servito in maniera eccezionale. Potevo segnare di più, ma arrivavo davanti alla porta davvero stanco per gli scatti che ho fatto. Sul gol Manuel è stato bravissimo, sembrava una palla persa, e invece abbiamo sbloccato la partita".