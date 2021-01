Lazio - Roma, caduta di stile di Rizzitelli: "Il derby? Un'amichevole contro una piccola squadra" - FT

Lo sfottò tra tifosi fa parte del calcio. E arriva all'ennesima potenza in occasione di un derby sentito come quello della Capitale, quello tra Lazio e Roma. Manca ancora qualche giorno al match tra la formazione di Inzaghi e quella di Fonseca, in programma venerdì 15 gennaio all'Olimpico, ma i sostenitori delle due compagini sono già con la testa alla stracittadina. Lo confermano le parole utilizzate da Ruggiero Rizzitelli, tra i giallorossi dal 1988 al 1994, nel post-partita di RomaTV: "Venerdì abbiamo un'amichevole contro una piccola squadra. Non mi preoccupa, noi andiamo in difficoltà con le grandi". Dichiarazioni magari evitabili, visto che si stava parlando dell'impegno contro l'Inter, e che fanno comprendere tutto il contrario rispetto al loro significato. Se veramente il derby avesse la stessa valenza di un'amichevole per l'ex calciatore, ne parlerebbe già cinque giorni prima? Parole che hanno tutto il sapore di una caduta di stile. La presa in giro non è mai stata un problema, ma da un ex professionista ci si aspettava un pizzico di rispetto in più nei confronti l'avversario. Rivali di un certo livello, tra l'altro, i cui trionfi più recenti distano solamente un anno. Diversamente da quanto accade sull'altra sponda del Tevere. Che Rizzitelli l'abbia dimenticato?

