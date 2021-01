Juventus, Paratici sul mercato: "Una punta in arrivo? Ci sono opportunità..."

La Lazio vince a Parma nel segno di Luis Alberto e Caicedo. Proprio l'ecuadoriano è già da qualche settimana al centro di tantissime voci di mercato che prima lo vedevano ad un passo dalla Fiorentina e poi nei pensieri di Inter e Juventus. Proprio il ds dei bianconeri Paratici, prima del match contro il Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport toccando anche, in modo velato, questo tema: "Una punta in arrivo? Crediamo di avere una rosa competitiva. Giochiamo e facciamo delle valutazioni di giorno in giorno, senza fretta e avere particolari necessità. Il mercato poi presenta opportunità che possiamo decidere di cogliere".

