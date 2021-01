Calciomercato Lazio, Inzaghi conferma Caicedo ma l'Inter spera in uno scambio...

Continua a essere lui al centro delle tantissime voci di mercato. Felipe Caicedo sembra essere il più corteggiato della Serie A: dopo l'interesse della Fiorentina infatti sarebbe spuntato anche quello di Inter e Juventus. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei nonostante questo l'attaccante con molta probabilità giocherà da titolare anche questo pomeriggio nella gara contro il Parma. Si, mister Inzaghi preferisce nuovamente lui a Muriqi e Pereira, i due acquisti estivi, che si accomoderanno nuovamente in panchina.

SITUAZIONE - Le intenzioni del tecnico sono chiare e anche quelle del giocatore che non ha mai chiesto di andare via da Roma. Eppure potrebbero esserci dei retroscena che porterebbero a una cessione: lasciando andare Caicedo infatti si alzerebbe di nuovo l'indice di liquidità, si porterebbe a casa una plusvalenza su un giocatore pagato quattro anni fa 2.5 milioni di euro e si libererebbe anche un posto in lista. Infine Muriqi e Pereira avrebbero più spazio e si potrebbe iniziare a guardare anche Raul Moro.

INTER - Con i nerazzurri potrebbe avverarsi uno scambio: l'Inter metterebbe sul piatto il prestito biennale con riscatto di Pinamonti classe '99 in uscita.Così facendo la Lazio sostituirebbe l'attaccante con un Under 22 di grandi prospettive e si metterebbe alla ricerca di un difensore per rinforzare il reparo arretrato.

