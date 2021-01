Lazio - Roma, dominio assoluto biancoceleste: il dato sui tiri in porta

Il derby capitolino va ancora alla Lazio che annienta sotto tutti i punti di vista la Roma. Lo scarto è evidente, 3-0 con gol di Immobile e doppietta di Luis Alberto. I biancocelesti hanno eguagliato la sua vittoria con margine più ampio contro la Roma in Serie A, al pari del 3-0 di marzo 2019 e del dicembre 2006. Il dominio si vede anche nei tiri in porta. Gli uomini di Inzaghi hanno centrato lo specchio con tutti i nove tiri tentati in questo match. Si tratta della squadra con più conclusioni tentate con il 100% di precisione in un match di campionato da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (nel 2004/05). L’unico tiro nello specchio della porta della Roma, invece, è arrivato al 85º minuto, con Dzeko. Ieri sera c'è stata una sola squadra in campo.

