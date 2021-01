Derby, Il Romanista riassume la partita dei giallorossi: "Il Nulla. Abbiamo rischiato il tracollo"- FT

Ieri sera allo Stadio Olimpico, un rullo compressore biancoceleste ha distrutto e asfaltato la Roma. La Lazio annienta per oltre 90 minuti la squadra di Fonseca che sembra indifesa e va va in confusione su ogni azione d'attacco di Immobile e compagni. Un derby che profuma tanto di umiliazione per i giallorossi sovrastati sotto ogni punto di vista: del gioco, della grinta, della corsa e della tattica. Ieri si è vista una sola squadra in campo e vestiva la maglia con l'aquila sul petto. A rincarare la dose per la Roma ci ha pensato la prima pagina de "Il Romanista" che riassume così la prova di ieri sera dei giallorossi: "IL NULLA. La Roma perde 3-0 un derby che non ha mai giocato. Sbaglia Ibanez ma poi non c'è nessuna reazione. Abbiamo rischiato un tracollo persino maggiore che sarebbe stato storico per via di un atteggiamento irritante da parte di tutti. Questo è il terzo KO del campionato, ed è quello più grave e più brutto. Ci resta solo l'amore dei tifosi: tradito".