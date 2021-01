Derby alla Lazio, Marusic e Hoedt festeggiano sui social - FT

LAZIO-ROMA SOCIAL - Se possibile, il giorno dopo si festeggia di più. La Lazio straccia la Roma 3-0 e sia i tifosi sia i calciatori biancocelesti esultano sui social. Dominio in campo e in Rete, come è giusto che sia. Al coro si aggiungono anche Hoedt e Marusic: "Buongiorno laziali" scrivono su Instagram, postando due foto della serata magica vissuta ieri all'Olimpico.

