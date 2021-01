Lazio - Roma, Luis Alberto storico: l'ultima doppietta nel derby è di...

LAZIO-ROMA - Immobile a stappare il derby e Luis Alberto a brindare con una doppietta: Lazio champagne. Che derby, signori. Roma inesistente, 3-0 e tutti a casa, chi per festeggiare e chi per leccarsi le ferite. Il Mago spagnolo si è preso la scena con i due gol, ma non solo: prestazione completa. Luis Alberto così è il primo giocatore della Lazio a realizzare una marcatura multipla in un derby casalingo di Serie A, non succedeva da Roberto Mancini nel novembre 1998 (3-3).

