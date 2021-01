Derby, la Lazio attacca e poi gestisce: come cambia il possesso palla dopo il gol di Immobile

La Lazio batte la Roma 3 a 0. I giallorossi non riescono praticamente mai a impensierire Reina, subendo una sconfitta faticosa da digerire. Complicato reagire dopo un risultato così netto e una prova altrettanto schiacciante. La squadra di Inzaghi è stata impeccabile, surclassando gli avversari su ogni fronte. La gara dei biancocelesti è stata di grande grinta, precisa e anche intelligente: lo conferma la statistica che analizza il possesso passa prima e dopo il gol di Immobile. La Lazio ha attaccato, avendo praticamente sempre in mano il pallino del gioco, per poi lasciare un po' più di spazio alla Roma e ripartire in contropiede nel momento del vantaggio. Lazio Page l'ha sottolineato su Twitter: "Possesso palla fino all’1-0: Lazio 60.5% Roma 39.5%. Possesso palla dopo l’1-0: Lazio 37% Roma 63%".

