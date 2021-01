Lazio, tutti sotto la Nord. La squadra ai tifosi: "A distanza, ma siete stati con noi" - VIDEO

Quello di ieri è stato un derby insolito. Si è giocato per la prima volta di venerdì e, come se non bastasse, senza la presenza dei tifosi sugli spalti. I calciatori della Lazio hanno sentito comunque il calore del popolo biancoceleste, che si è ritrovato prima del derby a Formello per caricare la squadra. Al triplice fischio, e con i tre punti già in tasca, Immobile e compagni hanno festeggiato sotto la Nord, come al solito, facendo finta fosse gremita. E a qualche ora dal termine della sfida, sono arrivati i dovuti ringraziamenti. Sul profilo Instagram del club è stato pubblicato il video dell'esultanza, per poi aggiungere: "Sotto la Nord. Grazie per essere stati, a distanza, con noi".

