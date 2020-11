Luis Alberto pazzo per FIFA, la moglie ironizza: "Il suo posto preferito". E lady Escalante concorda... - FT

Luis Alberto pazzo per la Play Station e, ancora di più, per FIFA 20. Il 'Mago', in assenza di partite vere su cui concentrarsi, si accontenta di quelle virtuali. E la moglie Patricia è pronta a fotografare e condividere con i propri followers ogni traguardo raggiunto dal marito nel noto videogioco di calcio. La spagnola ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae il centrocampista della Lazio alle prese con una sfida virtuale, aggiungendo: "Il suo posto preferito", e chiedendo il sostegno di Delfina, moglie di Escalante: "Ti suona familiare?". Pronta la riposta della "collega", che si è trovata decisamente d'accordo: "Mi suona... anche troppo".

