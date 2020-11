Salisburgo, succede tutto in due giorni: sei calciatori positivi diventano negativi

La situazione tamponi diventa piuttosto confusa anche in Austria. Domenica sera, il Salisburgo ha effettuato un ciclo di tamponi che ha evidenziato la positività al Covid-19 di sei calciatori in rosa. Oggi, il club ha svolto altri test di sua iniziativa che non hanno rilevato positività. I sei calciatori nella rosa del Salisburgo, dunque, sono diventati negativi nell'arco di due giorni. Di seguito il comunicato ufficiale della società austriaca: "Avendo sottoposto i giocatori a due serie di tamponi, una venerdì mattina (tutti negativi) e una domenica sera (sei positivi), il Salisburgo oggi - di propria iniziativa - ha svolto un'altra serie di test, che hanno dato esito negativo per tutti i giocatori".

