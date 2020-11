Giudice Sportivo, un giocatore del Crotone salta la sfida con la Lazio

La Lega di Serie A rende note le decisioni relative alle sanzioni della settima giornata di campionato. Sono tre i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo: Augello e Tonelli della Sampdoria e Luperto, difensore del Crotone. Quest'ultimo salterà quindi la partita contro la Lazio, in programma sabato 21 novembre alle ore 15. In casa biancoceleste scatta la seconda sanzione stagionale per Akpa Akpro e per Cataldi.

