Luis Alberto, sapore di casa: lo spagnolo canta l'inno del Cadice - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sapore di casa per Luis Alberto. Lo spagnolo, che domani sarà impegnato con la sua Lazio nel monday match contro il Venezia, ha trascorso qualche giorno fa una serata di divertimento con alcuni amici in un locale di Malaga. Il "Mago" ha cantato l'inno del Cadice, che è anche la squadra del suo paese d'origine, "Me han dicho que el amarillo". Non da solo, bensì in compagnia del compositore Rafael Aranda, conosciuto come "El Taleguilla", e del comico Tomas Garcia. Il video che li ritrae insieme è stato condiviso su Instagram dal musicista. Puntuale il commento di Luis Alberto, che ha scritto: "Che bei momenti". Rafa a quel punto ha aggiunto: "Assolutamente amico, da ripetere mille volte".

