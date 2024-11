Luis Alberto sicuro: "Lazio da Scudetto! Sarebbe un sogno per i tifosi"

TUTTOmercatoWEB.com

Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Luis Alberto, ex centrocampista della Lazio. Tra i tanti temi toccati lo spagnolo si è soffermato anche sull'attuale squadra di Baroni, che in questo inizio di stagione ha sorpreso tutti. "Spero vinca lo scudetto", ha esordito. Secondo lui i biancocelesti hanno tutto per competere per il primo posto, anche se comunque l'Inter resta la più forte e poi c'è il Napoli. "Il calcio di Baroni mi piace molto", spiega. All'inizio gli sembrava un po' un'incognita: "Ma adesso strega e stupisce". Per Luis Alberto sarebbe un sogno vedere i laziali festeggiare un titolo. E avrebbe giocato volentieri in questa squadra, come del resto non sarebbe mai andato via dalla Capitale.

Pubblicato il 22/11