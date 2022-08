Lutto in casa Lazio, morto l’ex portiere Claudio Garella

TUTTOmercatoWEB.com

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Claudio Garella. L’ex portiere è venuto a mancare nella notte a causa di un problema cardiaco, in seguito ad un intervento chirurgico. L'estremo difensore ha scritto la storia di club come Verona e Napoli con i quali ha conquistato lo scudetto, un po’ meno fortunata la sua avventura con la maglia della Lazio. Fu acquistato dal club biancoceleste nel ’76, si trattenne nella Capitale per due stagioni che però segnarono un periodo difficile per la sua carriera.

