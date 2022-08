Lazio-Bologna, Sarri vs Mihajlovic: i precedenti tra i due tecnici

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La sfida tra Lazio e Bologna segna anche il confronto tra i due tecnici Sarri e Mihajlovic. Due filosofie di gioco differenti, entrambi carismatici seppur in maniera diversa ma con quella voglia di vincere che non viene mai meno. Naturalmente va sottolineato anche l'aspetto amarcord con il presente che affronta che il glorioso passato biancoceleste. Finora però in panchina ad avere la meglio è stato il toscano che in 11 sfide contro il serbo ha trionfato 7 volte, pareggiato 2 e perso altrettante.

Mihajlovic invece ha sfidato la Lazio 20 volte e ha collezionato 5 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte. Più fortunato Sarri contro il Bologna, che in 10 match ha ottenuto 8 vittorie e 2 sole sconfitte. Non ci sono pareggi, il che la dice lunga sulla voglia di rischiare dell'ex allenatore di Juventus e Napoli.