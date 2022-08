Lazio, Delio Rossi: "Sarri un maestro, in alcune cose siamo simili"

TUTTOmercatoWEB.com

Il conto alla rovescia è finito. Domani prenderà il via una nuova stagione della Serie A. In merito agli allenatori ha espresso il suo parere anche l'ex biancoceleste Delio Rossi che ha così affermato sulle pagine de Il Secolo XIX: "Gli allenatori si dividono in maestri, intermedi e i gestori. Alla prima categoria appartengono Zeman, Sarri, Gasperini, Giampaolo e anche io. Sono gli allenatori che vogliono che la squadra si muova in una certa maniera in fase di possesso e di non possesso. Sono tecnici caratterizzati".